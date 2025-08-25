Menlu Rusia: Presiden Putin Siap Berunding Langsung dengan Ukraina

jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Rusia Vladimir Putin siap berunding langsung dengan Ukraina. Hal itu diungkap Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

Menurut Lavrov, Presiden Putin telah menyampaikan kesiapannya melanjutkan pembicaraan langsung dengan Ukraina dalam sambungan telepon terbaru dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Presiden Putin menerima telepon Trump setelah pertemuan tersebut, dan dia dengan jelas mengatakan siap melanjutkan perundingan secara langsung antara Rusia dengan Ukraina, yang telah dimulai di Istanbul dan telah menjalani tiga perundingan lainnya di tempat yang sama," ujar Lavrov dalam wawancara dengan NBC News yang disiarkan Minggu (24/8).

Lavrov mengungkapkan bahwa pertemuan dimaksud adalah persamuhan di Ruang Oval antara Trump, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, dan beberapa pemimpin Eropa yang diadakan seusai KTT Alaska.

Menurut Lavrov, pertemuan itu tidak membahas persamuhan mendatang antara presiden Rusia dan Ukraina, tetapi "diangkat kemudian sebagai sesuatu yang agak mendadak."

Lavrov mengatakan Presiden Putin menyampaikan kepada Trump bahwa pertemuan tingkat tinggi yang potensial, terutama seperti antara Putin dan Zelenskyy, harus "dipersiapkan dengan sangat matang."

"Untuk itu, kami mengusulkan untuk meningkatkan jumlah delegasi yang sedang dan akan bertemu di Istanbul guna membahas isu-isu spesifik yang perlu disampaikan kepada Presiden Putin dan Zelenskyy," tambah Lavrov.

Dia mengatakan Moskow belum menerima tanggapan dari Kiev atas usulannya dalam perundingan terakhir di kota metropolitan Turki tersebut, yaitu membentuk tiga kelompok kerja, yang masing-masing membahas bidang subjek yang berbeda.