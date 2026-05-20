WNI Ditangkap Tentara Israel, Menlu Sugiono Ungkap Kesulitan Komunikasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan pemerintah saat ini masih sulit memastikan kondisi sukarelawan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap militer Israel.

Para relawan itu tergabung dalam rombongan Misi Kemanusiaan International Global Sumud Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur.

“Komunikasi dengan teman-teman Kemlu di Jordan dan Turki untuk memastikan kondisi dari rekan-rekan kita yang diintercept dan ditahan oleh Israel,” ucap Sugiono di Gedung DPR RI, pada Rabu (20/5).

“Sejauh ini informasi yang kami terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas,” lanjutnya.

Pemerintah disebut masih terus berupaya berkoordinasi dan meminta tolong KBRI Ankara, Kairo, KNRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul untuk mencari tahu kondisi para relawan.

“Juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Yordania dan Turki,” tutur Sugiono.

Dia mengatakan pemerintah mengapresiasi semangat para relawan Global Sumud Flotilla karena mencerminkan menciptakan situasi yang lebih baik di Palestina.

“Ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi, kita berharap kondisi mereka baik-baik saja,” tambahnya.