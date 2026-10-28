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Menlu Singapura Minta Waktu Bertemu Prabowo Hari Ini, Sebentar, Apa yang mau Dibahas?

Menlu Singapura Minta Waktu Bertemu Prabowo Hari Ini, Sebentar, Apa yang mau Dibahas?
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Presiden Prabowo Subianto. Foto : Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal bertemu Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, pada Rabu (28/10).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membenarkan bahwa keduanya akan melakukan pertemuan.

“Sejak kemarin pagi mendadak Menlu Singapura datang ke Indonesia dan mohon waktu sekali bertemu Pak Presiden, nanti sore akan diterima sebentar,“ ucap Teddy dalam keterangannya.

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Menurut dia, Prabowo tetap memberikan perhatian terhadap upaya menjaga hubungan baik dan memperkuat komunikasi dengan negara-negara sahabat.

“Khususnya negara tetangga di kawasan Asia Tenggara,” kata dia.

Sebelumnya, Indonesia-Singapura terlibat isu mulai dari kebakaran hutan dan lahan hingga mengenai gas.

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Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah memangkas ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 31 billion British thermal units per day (BBTUD) atau 31 miliar BTUD.

Di sisi lain, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta semua pihak menghormati komitmen dalam kontrak komersial pasokan gas.

Sejak kemarin pagi mendadak Menlu Singapura datang ke Indonesia dan mohon waktu sekali bertemu Pak Presiden, nanti sore akan diterima sebentar.

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