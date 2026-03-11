Menlu Sugiono: Evakuasi 32 WNI dari Iran, Sebagian Sudah Tiba di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri mengevakuasi 22 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran buntut konflik di Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa evakuasi WNI akan digelar dalam dua gelombang. Proses evakuasi dilakukan melalui Baku, Azerbaijan.

“Pertama, sebanyak 22 WNI yang telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari ini Selasa, 10 Maret 2026 pukul 18.00 WIB,” ucap Sugiono, dikutip Rabu (11/3).

Kemudian, gelombang kedua akan dievakuasi 10 WNI, yang diperkirakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Dengan demikian, nantinya akan ada 32 WNI yang dievakuasi.

“Kami mengucapkan selamat datang kembali ke Indonesia dan selamat berkumpul bersama keluarga,” kata dia.

WNI yang mengikuti evakuasi Gelombang I terdiri atas 10 WNI pekerja, 1 pengajar atau jurnalis, 14 pelajar, 2 PMI, dan 5 turis.

Para WNI tersebut selanjutnya akan dibantu Pemerintah Daerah untuk melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing.

“Sejak konflik berlangsung, Kementerian Luar Negeri bersama Perwakilan RI di Timur Tengah terus berkoordinasi secara erat untuk memantau situasi, melakukan pendataan WNI, serta membahas langkah-langkah kontinjensi,” jelasnya.