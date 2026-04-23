Menlu Sugiono Sebut Iran Beri Syarat Jika Kapal Pertamina Ingin Melewati Selat Hormuz

Menlu Sugiono (jas hitam) di Gedung Bina Graha, Istana Negara, pada Rabu (22/4). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan Pemerintah Iran memberikan sejumlah syarat bagi kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz.

Imbas dari syarat itu, dua kapal milik Indonesia masih belum bisa melewati Selat tersebut.

“Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz,” ucap Sugiono di Gedung Bina Graha, Istana Negara, pada Rabu (22/4) kemarin.

“Ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kami negosiasikan dan bicarakan,” kata dia.

Sugiono menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah bersama dengan tim Pertamina masih terus bernegosiasi, untuk memastikan kedua kapal berisi minyak mentah (crude) tersebut bisa kembali ke Indonesia.

Negosiasi masih berlangsung alot karena masalah di internal di Iran yang masih terus memanas.

“Mengenai negosiasi kapal Pertamina di Selat Hormuz. Tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Kedutaan Besar Indonesia di Teheran juga terus melakukan pembicaraan,” jelasnya. (mcr4/jpnn)


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

