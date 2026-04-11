Menlu Sugiono Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua Umum PB IPSI 2026-2030

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono resmi mengemban amanah sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) periode 2026-2030.

Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVI di Jakarta, Sabtu (11/4) malam. Sugiono menggantikan posisi Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam sambutan pertamanya sebagai ketua terpilih, Sugiono tak kuasa menahan rasa harunya saat merefleksikan pengabdian panjang Prabowo Subianto di dunia pencak silat.

Ia menyebut masa bakti Prabowo selama 38 tahun merupakan bukti cinta yang murni terhadap budaya bangsa.

"Ada satu rasa haru yang begitu besar karena beliau (Prabowo Subianto) mengatakan mulai dari tahun 1988 sampai 2026, kurang lebih 38 tahun mengurus pencak silat. Satu waktu yang sangat panjang yang jika tidak berasal dari lubuk hati yang paling dalam, saya yakin tidak mungkin bisa tercapai," katanya.

Sugiono yang juga menjabat Wakil Ketua Umum PB IPSI periode 2021-2025 akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan penguatan peran pencak silat sebagai olahraga sekaligus warisan budaya bangsa.

Ia menegaskan bahwa amanah yang diembannya bukanlah tugas ringan, melainkan tanggung jawab besar untuk melanjutkan capaian dan cita-cita besar organisasi.

"Kami merasa begitu terhormat. Namun di sisi lain terbersit harapan besar yang diletakkan di pundak kami untuk bisa melanjutkan semua prestasi yang telah beliau (Prabowo Subianto) torehkan," ujarnya.