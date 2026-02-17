Menlu Tegaskan Komitmen Indonesia terhadap Pemulihan Gaza

jpnn.com, NEW YORK CITY - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian dan kemanusiaan, termasuk rekonstruksi dan pemulihan Gaza.

Menlu RI melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, pada 16 – 18 Februari 2026, untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) bertajuk "The situation in the Middle East, including the Palestinian question (MEPQ)".

Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Selasa, disebutkan bahwa kehadiran Menlu RI pada pertemuan DK PBB menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian dan kemanusiaan, termasuk rekonstruksi dan pemulihan Gaza.

Pada forum tersebut, Sugiono juga akan mengangkat partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP), yang merupakan wujud konsistensi politik luar negeri bebas aktif dalam mendukung perdamaian yang adil dan berkelanjutan, sesuai solusi dua negara, serta keberpihakan yang nyata terhadap rakyat Palestina.

Selain menghadiri pertemuan DK PBB, Menlu juga akan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB dan Wakil Tetap Palestina untuk PBB untuk membahas langkah-langkah untuk memperjuangkan perdamaian di Palestina.

Kunjungan Sugiono sekaligus untuk menyampaikan undangan KTT D-8 yang akan digelar di Jakarta pada April mendatang.

Menlu juga dijadwalkan akan mengelar pertemuan dengan menteri luar negeri Inggris selaku Presiden DK PBB untuk Februari 2026. (ant/dil/jpnn)