Menolak Disambut Anak Sekolah Saat Kunker, Prabowo: Kasihan, Cuaca Panas

jpnn.com, BANTUL - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah untuk tidak mengerahkan anak-anak sekolah dalam penyambutan setiap kunjungan kerjanya.

Pernyataan Prabowo itu diutarakan saat meresmikan jembatan, underpass, dan flyover di Bantul, Yogyakarta, pada Rabu (19/11).

Prabowo meminta siswa untuk tetap berada di sekolah. Dia khawatir para siswa justru akan terganggu kegiatan belajar mereka saat menyambut Presiden.

“Terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah. Saya terkesan, tapi kasihan juga. Mereka berdiri lama di (cuaca) panas,” ucap Prabowo.

“Saya minta Seskab (Sekretaris Kabinet) nanti tolong dibuat surat ke semua bupati/walikota, kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu menyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing,” lanjutnya.

Meski demikian, Prabowo mengaku terharu dan senang bisa melihat antusiasme masyarakat yang menyambut kehadirannya, termasuk para pelajar yang turut menyambut rombongan presiden.

Namun, dia menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan demi kesehatan dan keselamatan.

"Saya senang setiap kali lihat wajah rakyat, wajah anak-anak itu, saya juga tambah semangat. Saya tambah muda karena energi dari mereka, tapi saya kasihan mereka menunggu lama di bawah panas terik matahari,” kata dia.