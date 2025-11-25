menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Menolak Main Aman, Saddil Bakar Semangat Persib Menjelang Jumpa Lion City Sailors

Menolak Main Aman, Saddil Bakar Semangat Persib Menjelang Jumpa Lion City Sailors

Menolak Main Aman, Saddil Bakar Semangat Persib Menjelang Jumpa Lion City Sailors
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Saddil Ramdani. Foto: IG saddilramdanii.

jpnn.com - Winger Persib Bandung Saddil Ramdani menegaskan timnya datang melawat ke markas Lion City Sailors bukan untuk sekadar memenuhi jadwal pertandingan.

Pekan kelimat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) itu akan digelar di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025).

Misi Tiga Poin di Singapura

Saddil memastikan target Persib sudah jelas, yakni pulang dengan tiga poin dan mengunci posisi juara grup.

Baca Juga:

Pertandingan ini akan menjadi pintu bagi Persib menuju babak 16 Besar.

Meski hasil imbang sebenarnya sudah cukup, Saddil memastikan Persib tidak ingin mengambil risiko.

"Saya dan pemain secara keseluruhan berharap bisa meraih tiga poin."

Baca Juga:

"Kami selalu berusaha semaksimal saat latihan maupun pertandingan," ucap mantan pemain Sabah FC itu.

Fokus Jadi Kunci

Saddil menyebut bahwa fokus menjadi kunci agar seluruh rencana permainan yang diberikan pelatih dapat berjalan maksimal.

Menjelang duel krusial Lion City Sailors vs Persib Bandung, Saddil Ramdani menolak main aman.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI