Menolak Menyerah, Borneo FC Masih Incar Keajaiban di Pekan Terakhir Super League

jpnn.com - Borneo FC belum siap menyaksikan Persib Bandung berpesta juara begitu saja. Meski peluang tinggal setipis benang, Pesut Etam memastikan perburuan gelar Super League 2025/2026 belum berakhir.

Satu laga tersisa akan dijadikan medan tempur terakhir demi menjaga mimpi menjadi kampiun tetap hidup.

Tekanan memang kini berada di pihak Borneo FC. Hasil imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara pada pekan ke-33 membuat langkah mereka tersendat. Di sisi lain, Persib justru melaju kencang seusai menaklukkan PSM Makassar 2-1.

Baca Juga: Fabio Lefundes Ungkap Hal yang Bikin Borneo FC Tersendat

Selisih dua poin membuat Maung Bandung hanya membutuhkan hasil seri di laga pemungkas untuk mengunci gelar juara ketiga secara beruntun.

Namun, situasi itu tidak membuat mental skuad Samarinda runtuh. Borneo FC mengobarkan keyakinan persaingan belum selesai sebelum 90 menit terakhir dimainkan.

Kini semua mata tertuju ke Stadion Segiri. Borneo FC wajib mengalahkan Malut United untuk menjaga napas perburuan gelar tetap hidup.

Di saat bersamaan, Pesut Etam juga berharap Persijap mampu membuat kejutan dengan menjegal Persib.

Jika dua skenario itu terjadi, Borneo FC akan menutup musim dengan 79 poin dan menyalip Persib tepat di garis akhir. Sebuah akhir dramatis yang masih diyakini bisa terjadi oleh skuad asuhan Fabio Lefundes.