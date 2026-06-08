Menolak Punah, Motor 2-Tak Modern Terbaru Kawasaki KX327 Series
jpnn.com - Kawasaki kembali meniupkan napas baru ke dunia motor dua tak. Pabrikan memperkenalkan KX327 dan KX327X model tahun 2027.
Dua motor off-road itu menandai kembalinya Kawasaki ke segmen mesin 2-tak modern.
Langkah tersebut cukup menarik perhatian. Setelah bertahun-tahun fokus mengembangkan motor empat tak, Kawasaki pengin menunjukkan sesuatu.
Bahwa mesin dua langkah masih memiliki tempat di pasar, khususnya bagi penggemar motocross dan enduro.
Sorotan utama tentu tertuju pada Kawasaki KX327 yang diposisikan sebagai motor motocross terbaru mereka.
Motor mengusung mesin satu silinder 327 cc dua tak yang sudah dibekali sistem injeksi bahan bakar, sebuah teknologi yang belum pernah diterapkan Kawasaki pada motor 2-tak mereka sebelumnya.
Mesin tersebut dipadukan dengan dual fuel injection dan electronic exhaust power valve untuk menghasilkan karakter tenaga yang agresif, sekaligus respons gas yang lebih cepat.
Ciri khas motor dua tak yang ringan dan bertenaga tetap dipertahankan, tetapi kini dibungkus dengan teknologi yang lebih modern.
Kawasaki kembali meniupkan napas baru ke dunia motor dua tak. Pabrikan memperkenalkan KX327 dan KX327X model tahun 2027.
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