Menolak Tua, Ahmad Dhani Ingin Dipanggil Begini oleh Cucu

Ahmad Dhani bersama Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani sedang menantikan kelahiran calon cucu pertamanya dari Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Seperti diketahui, Alyssa Daguise sedang hamil anak pertamanya dengan Al Ghazali.

Segera menjadi kakek, Ahmad Dhani ternyata sudah menyiapkan nama panggilan.

"Jadi, kalau saya, 'Kiki', Mulan 'Nini'. Kiki ama Nini," kata Ahmad Dhani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pentolan band Dewa 19 itu membeberkan alasan dirinya ingin dipanggil 'Kiki' oleh cucunya kelak.

Sebab, Ahmad Dhani enggan dipanggil dengan panggilan kakek.

"Ya biar enggak kelihatan tua saja, daripada dipanggil kakek, kan," tuturnya.

Dengan gaya bercanda, Ahmad Dhani menegaskan bahwa dirinya memang menolak tua.

