Menolak Wacana jadi Pekerja, KAJOL Beberkan Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Angkutan Ojek Online (KAJOL) Indonesia menolak wacana formalisasi hubungan kerja pengemudi ojol.

Seperti diketahui Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan, yang ditargetkan rampung pada Oktober 2026.

Kajol yang mewakili komunitas ojol di 8 provinsi, meminta pemerintah mempertimbangkan karakteristik utama pengemudi ojek online (ojol) yang memiliki fleksibilitas kerja dalam pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

Perwakilan KAJOL Indonesia Denis mengungkapkan fleksibilitas adalah karakter utama ojol yang selama ini telah membantu pengemudi ojol untuk mencari penghasilan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

“Karena tidak sedikit juga teman-teman kami di daerah yang memang dasarnya mencari tambahan. Nah, bagaimana membedakan yang full kemudian part-time driver ini?,” tanya Denis.

Denis menambahkan, berbeda dengan pekerja formal atau buruh, ojol tidak dapat diatur secara formal dengan target pendapatan atau upah dan gaji tertentu.

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Sebab selama ini ojol mempunyai kebebasan untuk mengatur target pendapatan harian sesuai dengan kebutuhan.

Denis mencontohkan pengemudi ojol perempuan yang mencari penghasilan tambahan usai mengantar anak-anak berangkat sekolah.