MenPAN-RB Pastikan ASN Bakal Nyaman Tinggal di IKN

jpnn.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini meninjau beberapa titik lokasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memastikan aparatur sipil negara (ASN) yang akan tinggal di sana merasa nyaman dan aman.

Menteri Rini dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu (15/2/2026), mengatakan IKN adalah simbol transformasi bangsa ini.

"IKN ini dikonsepkan untuk hidup yang efisien, futuristik, dan dekat dengan alam. Kami memastikan para ASN pada suatu saat nanti bisa merasa siap dan aman, nyaman untuk bisa lebih berbakti lagi untuk perbaikan negeri," ujar Rini seusai meninjau IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (14/2/2026).

Beberapa lokasi yang ditinjau Rini, di antaranya rumah susun untuk ASN, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) IKN, kantor kementerian koordinator serta Istana Garuda.

Rusun ASN mengusung tema tropis modern dan berkelanjutan dan terdiri atas 47 tower setinggi 12 lantai.

Tempat tinggal ASN berlokasi strategis di kawasan hunian barat dan timur, dilengkapi fasilitas smart home, perabotan lengkap, tenant komersial, dan sarana ibadah, sosial serta sarana olah raga.

Setiap unit dilengkapi smart home system (sidik jari/PIN), dapur, pemanas air, AC, dan furnitur. Rusun tersebut dibangun untuk mendukung kepindahan ASN secara bertahap dan memastikan kenyamanan serta efisiensi mobilitas di kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Lokasi lain yang ditinjau adalah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) IKN. Pusat kesehatan ini memiliki 10 lantai dengan sekitar 250 tempat tidur serta layanan unggulan jantung dan stroke.