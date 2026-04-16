MenPAN RB Rini Bekali Praja IPDN dengan Wajah Baru Pelayanan Publik

jpnn.com, JATINANGOR - Praja diperkenalkan dengan wajah baru birokrasi pelayanan publik, yakni Human Based Service.

Pemaparan disampaikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini di depan 1.216 praja di IPDN Kampus Jatinangor.

Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi., M.Si mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembekalan bagi praja utama atau calon wisudawan dan wisudawati IPDN tahun 2026.

Baca Juga: Wamendagri Ingatkan Praja Pratama IPDN Jaga Konsistensi Kinerja Pengabdian di Aceh Tamiang

“Sebelum terjun langsung, mengabdi di daerah sebagai Aparatur Sipil Negara, praja IPDN yang akan lulus ini harus mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan reformasi birokrasi”, ujar Rektor Halilul Khairi, Kamis (16/4).

Masih menurutnya, mengetahui dan memahami urgensi reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban adaministratif bagi seorang ASN melainkan sebuah petunjuk arah, di tengah tuntutan publik yang makin tinggi.

Selain pemaparan dari MenPANRB, kegiatan stadium general kali ini juga dihadiri Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ari Yulianto.

Halilul mengatakan, selain pemahaman birokrasi reformasi yang nantinya menjadi makanan sehari-hari para calon ASN, hal-hal terkait ketahanan nasional juga sangat penting diketahui oleh para praja di era globalisasi yang penuh dengan disruption.

Ketahanan nasional adalah sistem navigasi bagi mereka nanti untuk tetap tegak berdiri ditengah badai ideologi, ekonomi maupun ancaman global yang akan mereka hadapi.