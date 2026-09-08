MenPAN-RB Rini Widyantini Dapat Info Peserta ASN Run 2026 2 Kali 2025, Artinya?

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini tampaknya senang banget dengan ajang ASN Run 2026 akhir pekan lalu.

Menurut wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1965 itu, ASN Run bukan olahraga lari semata, tetapi juga kegiatan yang bisa membangun energi positif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

"ASN Run itu bukan sekadar berlari, tetapi sebetulnya pesertanya sedang membangun energi positif. Para ASN bisa lebih kompak," tutur Menteri Rini seperti ditarik dari laman menpan.

ASN Run 2026 menghadirkan lomba lari 5K, 10K, dan virtual sejauh 81 kilometer.

"Kalau ASN sehat, maka sehat juga saat memberikan layanan-layanan kepada masyarakat," ujar istri dari Lisdiyanto Suhardjo itu.

ASN Run 2026 yang mengusung tema “Inspirasi Sehat untuk Pelayanan Publik yang Kuat” ini menjadi wadah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk membangun budaya hidup aktif.

Ada dua rangkaian kegiatan, yakni ASN Run Virtual 2026 yang diikuti 11.000 peserta ASN dari berbagai wilayah di Indonesia, serta ASN Race Offline 2026 yang diikuti sekitar 3.200 peserta.

Total peserta yang terlibat rangkaian ASN Run 2026 mencapai 14.200 orang.