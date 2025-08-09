menu
MenPAN-RB Umumkan Jadwal Pengadaan PPPK Paruh Waktu, Makin Mepet, Aliansi R2 R3 Bersuara

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika bersama pengurus lainnya saat sowan ke KemenPAN-RB. Foto dok. Aliansi R2 R3 Indonesia for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengumumkan jadwal pengadaan PPPK paruh waktu.

Jadwal resmi tersebut tertuang dalam lampiran surat Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tertanggal 8 Agustus 2025.

Adapun jadwal tahapan pengadaan PPPK Paruh Waktu sebagai berikut: 

1) Usulan Penetapan Kebutuhan oleh Instansi 7 s/d 20 Agustus 2025 

2) Penetapan Kebutuhan oleh MenPAN-RB 21 s/d 30 Agustus 2025 

3) Pengumuman Alokasi Kebutuhan 22 Agustus s/d 1 September 2025 

4) Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 23 Agustus s/d 15 September 2025 

5) Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 23 Agustus s/d 20 September 2025 

