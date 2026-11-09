MenPANRB Rini: Rekrutmen CPNS 2026 Diprioritaskan untuk Mendukung Program Prioritas Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MenPANRB Rini Widyantini menyampaikan rekrutmen CPNS 2026 diprioritaskan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebutkan sejumlah formasi yang menjadi prioritas antara lain Polisi Hutan, Manggala Agni, Guru Sekolah Terintegrasi, Guru Sekolah Unggul Garuda; serta Formasi lain yang mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.

"Untuk mendukung pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo dan regenerasi ASN PNS secara bertahap, memperkuat kualitas birokrasi, serta memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada berbagai program prioritas lainnya, pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS 2026," kata MenPANRB Rini dalam keterangan tertulis dikutip Senin (9/11/2026).

Dia berharap kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan oleh putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung mengikuti seleksi CPNS guna memperkuat birokrasi. Seleksi CPNS 2026 pun dipastikannya berlangsung transparan, kompetitif, dan berbasis merit.

Dengan demikian, melalui berbagai kebijakan tersebut pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan sistem manajemen ASN yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan. Penataan status pegawai, perlindungan dan kepastian keberlanjutan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, tenaga teknis dan pelaksana lainnya, serta pembukaan rekrutmen CPNS merupakan pemberian kesempatan secara luas bagi warga negara dan bagian dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

Pada 6 November 2026, pemerintah bersama DPR RI menyepakati sejumlah langkah strategis dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini termasuk pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu serta pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026 dalam rangka mendukung program prioritas nasional.

Ada sejumlah kesepakatan yang diambil adalah:

1. PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi Diangkat Menjadi PPPK Penuh Waktu