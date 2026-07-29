Menpar Apresiasi Astra Rawat Budaya Osing Lewat Desa Sejahtera Kemiren
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi pendampingan Astra terhadap warga Desa Sejahtera Astra Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Pendampingan itu dinilai memperkuat pelestarian budaya Osing sekaligus membuka ruang ekonomi melalui pengembangan desa wisata.
Widiyanti berkunjung ke Desa Sejahtera Astra Kemiren pada Sabtu (25/7).
Ia didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi, Head of Environment & Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti, serta Penggerak Desa Sejahtera Astra Kemiren Mohammad Edy Saputro.
Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau aktivitas budaya dan ekonomi kreatif masyarakat Osing. Mulai dari kesenian Gejog Lesung, proses menyangrai Kopi Osing, pembuatan kue tradisional kucur, kerajinan tas anyaman daun kelapa, hingga produk lokal di Pojok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Desa Wisata.
"Terima kasih kepada Astra yang telah mendukung dan membina Desa Sejahtera Astra Kemiren. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya penguatan pengembangan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis budaya," ujar Widiyanti.
Astra juga menyerahkan bantuan kepada Desa Sejahtera Astra Kemiren berupa 20 unit komposter, 50 paket perlengkapan homestay, serta pembangunan amfiteater.
Bantuan tersebut diberikan untuk menunjang pengembangan desa wisata berbasis budaya yang berkualitas dan berkelanjutan.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi pendampingan Astra terhadap warga Desa Sejahtera Astra Kemiren
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