Menpar Widiyanti Dapat Nilai 50 dari Yoyok

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (tengah) dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Yoyok Riyo Sudibyo memberi nilai 50 dari 100 untuk Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Yoyok mengatakan hal itu saat rapat kerja dengan Widiyanti di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).

"Saya sampaikan, Bu, kalau saya boleh menilai dari 100, nilai secara ujian bener semua, kan, 100, saya menilai Ibu masih 50," kata Yoyok.

Dia kemudian menyoroti tiket pesawat yang mahal di Indinesia, sehingga sulit menunjang naiknya angka wisatawan.

Menurut legislator NasDem itu, Widiyanti yang berada di kabinet bisa berkomunikasi ke lintas sektor agar tiket pesawat turun.

"Faktanya tiket sekarang mahal bangetlah dan tidak bisa digunakan untuk menunjang pariwisata. Itu fakta, Bu," kata Yoyok.

Dia kemudian menyoroti pula infrastruktur menuju lokasi liburan yang masih banyak yang rusak, sehingga tak bisa menggenjot angka wisatawan.

Termasuk, kata Yoyok, infrastruktur tempat wisata seperti toilet masih banyak yang kurang dan perlu diperbaiki.

Yoyok Riyo Sudibyo menyebut Menpar Widiyanti seharusnya bisa berkomunikasi ke lintas sektor.

