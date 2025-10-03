Menpar Widiyanti Melantik 610 PPPK & 12 Pejabat Fungsional, Ini Pesannya

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melantik sekaligus menyaksikan pengambilan sumpah jabatan 610 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan 12 pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pariwisata. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Kemenpar.

Dalam sesi pelantikan di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (2/10), Menpar Widiyanti menyebut dari total 610 PPPK, 264 ditempatkan di kantor pusat, 250 di Politeknik Pariwisata, dan 96 di Badan Pelaksana Otorita Pariwisata.

“Saudara-saudara adalah talenta terpilih yang akan menjadi agen perubahan dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Pariwisata,” kata Menpar Widiyanti di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa pariwisata adalah sektor strategis yang bukan hanya memperkenalkan keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia ke dunia, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan devisa, dan memperkuat perekonomian bangsa.

Pada 2025, Kementerian Pariwisata menetapkan lima program unggulan: Gerakan Wisata Bersih, Tourism 5.0: Digitalisasi dan AI, Pariwisata Naik Kelas, Event by Indonesia, serta Pemberdayaan Desa Wisata.

“Dalam menjalankan program-program tersebut, para pegawai yang dilantik hari ini memiliki peran penting sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ungkap Menpar Widiyanti.

Terdapat pula tujuh prinsip kerja yang menjadi fondasi aparatur Kementerian Pariwisata, sejalan dengan nilai Sapta Pesona, yakni integritas sebagai dasar kepercayaan publik, fokus pada pelayanan publik dengan memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat, komitmen pada hasil yang terukur dengan target jelas juga evaluasi berkala dan saling menguatkan melalui kerja sama harmonis.

Berikutnya, yakni berani mengambil tanggung jawab, membangun budaya kerja adaptif di tengah perubahan yang cepat serta bekerja dengan hati dan nurani.