Menpar Widiyanti Putri Buka FHI 2026, Perkuat Sinergi Pariwisata dan Kuliner Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketahanan pasar domestik yang terus menguat mendorong pembukaan pameran internasional Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2026 di JIExpo Kemayoran, Selasa (21/7).

Ajang ini mempertemukan pelaku industri nasional dan global untuk memperluas investasi serta kolaborasi bisnis lintas negara.

Pembukaan FHI 2026 ditandai dengan seremoni pemotongan pita (ribbon cutting) yang dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan utama.

Selain Menteri Pariwisata, turut hadir Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif Yuke Sri Rahayu, Country General Manager PT Pamerindo Indonesia Lia Indriasari, serta Portfolio Director FHI Meysia Stephannie selaku pihak penyelenggara.

Kehadiran para tokoh tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi solid antara pemerintah dan dunia usaha.

Sinergi ini diharapkan mampu mendongkrak daya saing komoditas pangan dan pelayanan hospitality Indonesia di kancah internasional.

Dalam sambutan pembukanya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menilai momentum FHI 2026 sangat penting untuk mengintegrasikan ekosistem pariwisata secara menyeluruh.

Ia menambahkan bahwa daya tarik wisata modern tidak lagi sekadar menjual keindahan alam, melainkan juga menonjolkan kualitas layanan dan kekuatan sektor gastronomi.