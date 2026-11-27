jpnn.com, CIKARANG - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan peningkatan ekspor produk manufaktur merupakan langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan industri nasional.

Kinerja ekspor industri sendiri pengolahan terus mencatat pertumbuhan positif, pada Januari-September 2026, nilai ekspor-nya mencapai 182,83 miliar US Dolar atau tumbuh 8,93 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan itu sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbesar cadangan devisa negara, dan meningkatkan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

Menurut dia, upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat daya saing industri nasional dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian.

“Ekspor produk manufaktur adalah langkah strategis untuk memastikan Indonesia tidak mengekspor raw material hasil alam belaka, namun sudah dalam bentuk produk yang bernilai tambah tinggi,” ujar Sarmuji saat kegiatan Pelepasan Ekspor Produk Industri Manufaktur di Cikarang Dry Port Jababeka, Jawa Barat, pada Kamis (26/11) lalu.

Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak dari lima lokasi kawasan industri itu melibatkan 219 perusahaan industri, dengan nilai ekspor yang diperkirakan mencapai 6,19 miliar US Dolar atau setara Rp112,28 triliun ke 110 negara tujuan.

Pelepasan ekspor tersebut berpusat di Cikarang Dry Port Jababeka dan 4 lokasi lainnya, yaitu: Kawasan Industri Medan, Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, KEK Batang, dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara.

"Partisipasi perusahaan dari berbagai kawasan industri tersebut mencerminkan luasnya basis industri manufaktur nasional dan kontribusinya dalam memperkuat kinerja ekspor Indonesia," kata dia.