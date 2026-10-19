Menperin Sarmuji Menilai Aturan Tembakau Tak Bisa Hanya Dilihat dari Sisi Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan dalam penyusunan kebijakan terkait industri hasil tembakau (IHT).

Menurut Menperin Sarmuji, kebijakan yang mengatur industri tembakau tidak bisa hanya dilihat dari perspektif kesehatan, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan industri dan nasib tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.

Hal itu disampaikan menanggapi pembahasan aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tentang Kesehatan, yang antara lain mencakup standardisasi kemasan produk tembakau hingga rencana pelarangan sejumlah bahan tambahan.

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"Saya dan Kementerian Perindustrian tidak bisa memaksakan satu perspektif saja. Karena ada perspektif lain, misalkan perspektif kesehatan, yang juga harus dilihat sama-sama secara menyeluruh," ujar Menperin Sarmuji, Senin (19/10).

Diiperlukan kesamaan persepsi antarkementerian dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang berdampak terhadap industri tembakau.

Pasalnya, sektor tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan, mulai dari kesehatan masyarakat, kegiatan industri, hingga penyerapan tenaga kerja.

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"Ya karena itu kamj mesti menyamakan persepsi. Kami juga tidak bisa memaksakan satu perspektif saja karena ada banyak kepentingan. Misalkan perspektif kesehatan saja tidak mungkin," katanya.

Menteri asal Golkar itu secara khusus menyoroti banyaknya pekerja yang menggantungkan penghidupan pada industri rokok.