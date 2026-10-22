Menperin Sarmuji Usul Insentif Tak Hanya Mobil Listrik, tetapi Hybrid dan REEV

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pemberian insentif tidak hanya untuk mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV), tetapi juga hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV).

Langkah itu dilakukan di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengungkapkan kendaraan dengan teknologi itu tidak kalah penting dari mobil listrik murni.

Sebab, kata dia, mobil berteknologi PHEV, hybrid hingga REEV juga bisa menekan konsumsi BBM dan emisi kendaraan.

Oleh karena itu, Kemenperin akan mengusulkan insentif fiskal dan non-fiskal agar perkembangan hybrid dan REEV semakin berkembang

“Insentif akan kami dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi. Ini target diusahakan tahun ini,” ujar Menperin Sarmuji seusai melakukan pertemuan dengan pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) di Jakarta, Rabu (21/10).

Dia menjelaskan selama ini kendaraan listrik berbasis baterai penuh atau battery electric vehicle (BEV) telah memperoleh sejumlah insentif, termasuk fasilitas pembebasan aturan ganjil genap.

Sementara mobil hybrid, plug-in hybrid, dan REEV belum memiliki skema (penambahan) insentif yang dirumuskan secara khusus.