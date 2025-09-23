Menpora Dito Bersama Ketum PSSI Resmi Buka Piala Presiden 2025 di SUGBK

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua Steering Committee (SC) Maruarar Sirait secara resmi membuka Piala Presiden 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Minggu (6/7) malam.

Kick off ditandai dengan penekanan tombol penyalaan kembang api, dilanjutkan penampilan kesebelasan antara Oxford United FC vs Liga Indonesia All Star.

Sebelumnya, prosesi pembukaan digelar meriah oleh penampilan juggling bola dari ribuan anak sekolah sepak bola (SSB) dilanjutkan penampilan penyanyi muda Lyodra Ginting di depan 41 ribu penonton yang memadati SUGBK.

Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2025 edisi ketujuh Maruarar Sirait dalam laporannya menegaskan turnamen ini murni diselenggarakan tanpa dana negara.

Ada 100 tempat berjualan yang disediakan gratis di GBK, dan 100 tempat lainnya di Stadion Si Jalak Harupat.

"Piala Presiden sejak edisi pertama sama sekali tidak menggunakan dana APBN maupun APBD. Hingga hari ini sponsor yang masuk sudah mencapai Rp 65 miliar. Tidak ada uang negara, tidak dari APBN, tidak dari sponsor BUMN. UMKM bisa berjualan tanpa membayar uang sewa," ujarnya.

Turnamen pramusim paling bergengsi di tanah air ini diikuti enam tim sepak bola, yakni Arema FC (juara bertahan), Persib Bandung (juara Liga Indonesia), Dewa United (runner-up Liga Indonesia), Tim Liga Indonesia All Star, Oxford United FC (Inggris) yang diperkuat dua penggawa Timnas Indonesia Marselino Ferdinan dan Ole Romeny serta Thai Port FC (Thailand) yang diperkuat Asnawi Mangkualam.

Jalannya pertandingan, Liga Indonesia All Star terlebih dulu tertinggal 0-1 di menit ke-5 tetapi Indonesia All Star berhasil menyamakan kedudukan 8 menit selanjutnya melalui Ricko Simanjuntak yang memanfaatkan kesalahan pemain belakang Oxford.