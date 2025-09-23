Menpora Dito dan Presiden Levante FC Bertemu di Lapangan Fadel, Bahas Peluang Kerja Sama

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menerima kunjungan dari Presiden Levante Football Team Jon Danvila di Lapangan Padel, Rooftop Wisma Kemenpora, Jakarta, Sabtu (19/7).

Kunjungan ini menandai langkah dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang olahraga antara Indonesia dan Spanyol, khususnya di sektor sepak bola.

Dalam suasana penuh keakraban, Menpora Dito menyambut hangat kedatangan Jon Danvila.

Dia menegaskan pentingnya diplomasi olahraga sebagai jembatan membangun relasi lintas negara.

Menpora Dito juga mengungkapkan pertemuan tersebut menjadi momentum awal dalam menjajaki kerja sama konkret dengan klub-klub sepak bola Eropa.

“Hari ini kami bertemu dengan Presiden klub Spanyol, Levante FC yang baru saja menjuarai liga divisi satu dan promosi ke La Liga," ujar Menpora Dito.

Dalam pertemuan tersebut, Jon Danvila menyampaikan ketertarikannya untuk menjalin kerja sama melalui program pertukaran pelatih dan pemain, serta kemungkinan penyelenggaraan laga persahabatan.

"Ke depan, hal ini akan kami tindak lanjuti bersama PSSI,” jelas Menpora Dito