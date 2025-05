Menpora Dito dan Wamen Alexei Morozov Bahas Kolaborasi Pengembangan Olahraga RI-Rusia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dan Wakil Menteri Olahraga Federasi Rusia Alexei Morozov membahas kerja sama dan pengembangan interaksi antara Federasi Olahraga Rusia dan Indonesia.

Dalam audiensi yang berlangsung di lantai 10 kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Senin (14/4) itu, Menpora Dito didampingi Wamenpora Taufik Hidayat.

Sementara itu, Wamen Alexei Morozov hadir bersama Sekretaris Ketiga Kedutaan Besar Rusia di Indonesia Dmitry Kostin dan Attache of the Embassy of Russia in Indonesia Anton Tikhomirov.

Menpora Dito mengatakan Indonesia memiliki fokus pelatihan di cabor atletik, gymnastik dan beberapa cabor lainnya yang masuk dalam cabor olimpiade.

"Indonesia memiliki fokus di cabor atletik, gymnastik dan juga angkat besi dan mungkin akan baik jika kami kolaborasikan dengan Rusia. Hoki es, basket, voli juga mungkin akan menjadi cabor yang bagus antara kedua negara untuk dikembangkan bersama," kata Menpora Dito.

Menpora Dito selanjutnya setelah beraudiensi memperlihatkan ruang kerjanya kepada Wamen Olahraga Federasi Rusia dan rombongan.

Nampak Menpora Dito mengenalkan beberapa bagian dan beberapa aksesoris yang ada.

"Pemerintah Rusia yang diwakilkan Wamen Olahraga Federasi Rusia berkeinginan sangat tinggi untuk berkolaborasi dan kerja sama di bidang olahraga dengan Indonesia," ujar Menpora Dito.