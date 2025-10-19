Menpora Doakan Delegasi RI di Forum Kepemudaan Y20 di Johannesburg Sukses

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mendukung delegasi Indonesia berangkat ke Forum Kepemudaan Y20 di Johannesburg.

Hal itu dia sampaikan saat menerima Audiensi Indonesia Youth Diplomacy (IYD) di Lantai 10 Graha Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Selasa (12/8) sore.

Dito menyampaikan terima kasih atas kedatangan Delegasi Indonesia yang akan berangkat ke ajang Y20.

Menpora mengucapkan selamat atas para delegasi yang terpilih, yang akan mewakili Indonesia pada forum kepemudaan internasional tersebut.

“Selamat untuk teman-teman. Tentunya keikutsertaan kalian nantinya akan memberikan pengalaman baru yang sangat seru,” ujar Menpora Dito.

Menpora menyebut isu-isu yang akan dibawa delegasi Indonesia ini merupakan sesuatu yang sangat baik, yang sejalan misi utama Asta Cita dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

“Harapannya isu-isu tersebut bisa diasah lebih lanjut dalam forum Y20 di Afrika Selatan, dan ketika kembali ke Indonesia bisa diaplikasikan bersama-sama Kemenpora,” tutur Menpora Dito.

Kemenpora, kata Dito mendukung penuh apa yang dilakukan IYD melalui keikutsertaan dalam Y20. Keberadaan organisasi kepemudaan seperti IYD yang memberikan sumbangsih konkret inilah yang menurut Menpora Dito perlu untuk diperbanyak.