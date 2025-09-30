Menpora Erick Berharap Ajang MotoGP Indonesia Bisa Dorong Perputaran Ekonomi Daerah

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali mendukung ajang Grand Prix of Indonesia 2025 yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika , Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 3-5 Oktober 2025.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto berharap pertumbuhan ekonomi dan eskalasi percepatan.

Sebab, sektor pariwisata harus menjadi salah satu penonggak dari kebutuhan ekonomi, salah satunya melalui sport tourism Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025.

“Melalui ajang ini diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi daerah dan nasional Rp 4,5 hingga Rp 4,8 triliun,” kata Erick.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan dukungan Pertamina dalam ajang ini sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat ekosistem energi, pariwisata, dan ekonomi masyarakat.

“Pertamina Grand Prix of Indonesia bagian dari wujud energi Mandalika untuk Indonesia dalam memperkuat citra di mata dunia. Melalui ajang ini, Pertamina membuka peluang pemberdayaan ekonomi lokal, memperkenalkan produk unggulan nasional, serta menunjukkan komitmen Pertamina dalam mendukung energi berkelanjutan dan sport tourism,” ujar Fadjar.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyampaikan sama seperti tahun sebelumnya, Pertamina berharap melalui ajang berskala internasional ini dapat memberikan multiplier effect kepada masyarakat, khususnya kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

"Tahun lalu kami memberikan dukungan kepada UMKM untuk bisa terlibat di gelaran ini, lalu hal itu terbukti, mereka bisa meningkatkan omzet penjualan dalam tiga hari hampir 1 miliar rupiah, bahkan ada juga produk mereka yang akhirnya mulai go global. Semoga dukungan dari Pertamina di tahun ini, semakin bisa membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar dan memberikan multiplier effect tidak hanya di sektor pariwisata namun juga sektor lainnya,” harap Eko.