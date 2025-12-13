Menpora Erick Dorong Pencak Silat Kembali Dipertandingkan di Ajang Asian Games

jpnn.com, BANGKOK - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir terus memberikan motivasi kepada atlet SEA Games 2025 Thailand.

Salah satu yang dikunjungi Menpora Erick adalah Cabor pencak silat di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu (13/12) pagi.

Tiba dilokasi Menpora Erick langsung menyalami para pelatih dan atlet yang akan bertanding.

Semangat diberikan Menpora karena pencak silat adalah salah satu cabor unggulan yang berpotensi menyumbangkan medali emas. Apalagi di SEA Games Kamboja sebelumnya berhasil menjadi juara umum.

Menpora Erick juga menyaksikan langsung pertandingan nomor seni tunggal putra yang mempertandingkan pesilat Indonesia Syarif Hidayatullah melawan pesilat Brunai Darussalam, dan nomor seni beregu putra melawan Malaysia.

“Pagi ini saya mengunjungi pertandingan pencak silat, bertemu dengan para pesilat kebanggaan kita dan menyaksikan langsung mereka bertanding. Saya apresiasi persiapan para pesilat kita yang sangat matang dan hasilnya terlihat tadi aksi mereka di arena mengundang decak kagum para penonton," ujar Menpora Erick.

"Tentunya ini tak lepas dari dukungan penuh Ketua Umum PB IPSI, Bapak Prabowo Subianto yang selalu berpesan kepada para atlet agar fokus dan serius mempersiapkan diri mewakili bangsa di SEA Games kali ini. Kita optimistis potensi emas dari pencak silat bisa terwujud," tambah Menpora Erick.

Pencak silat sendiri menurut Menpora Erick memiliki prestasi yang luar biasa di kancah olahraga internasional. Bahkan ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018, cabor pencak silat mendominasi medali emas dan sukses menjadi juara umum.