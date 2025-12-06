Menpora Erick: Industri Olahraga Indonesia Harus Jadi Kekuatan Baru Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Erick Thohir menjadi pembuka keynote speak pada ajang Indonesia Sport Summit (ISS) 2025 di Indonesia Arena, Sabtu (6/12) siang.

Menpora Erick langsung memaparkan dan membuka keynote speaker dengan menceritakan kondisi industri olahraga di dunia. Menpora Erick mengatakan untuk kondisi saat ini, industri olahraga dunia sekitar 40 persen dipegang oleh Amerika Serikat. Dari data yang disampaikan Menpora Erick, bahwa total penjualan industri olahraga global tahun 2024 yakni sebesar US$ 521 Miliar.

Melihat data tersebut Menpora Erick mengajak seluruh stakeholder olahraga di Indonesia untuk sama-sama merubah maintset dan persepsi bahwa Indonesia harus bisa menjadi kekuatan baru di dunia dalam pengembangan Industri Olahraga.

Baca Juga: Menpora Erick Sebut MoU dengan Kemenperin Demi Perkuat Ekosistem Industri Olahraga

"Kita harus menjadi kekuatan baru di industri olahraga dunia. Kalau kita mau, Indonesia bisa jadi kekuatan baru dalam industri olahraga dunia. Apalagi kita pernah menjadi tuan rumah berkelas dunia seperti Asian Games 2018, Moto GP, Piala Dunia U-17, Piala Dunia Basket," ujar Menpora Erick.

Menurut Menpora Erick, untuk mewujudkan Indonesia bisa jadi kekuatan baru industri olahraga dunia tentu harus dibutuhkan kerjasama dari semua stakeholder. Mulai dari tingkat kementerian hingga daerah.

Salah satu unsur penting untuk mendukung industri olahraga tersebut adalah Policy Maker atau pengambil kebijakan. Menurut Menpora Erick jika pengambil kebijakanya kontradiktif maka akan susah dalam mengembangkan industri olahraga

"Kalau pengambil kebijakan ya kontradiktif pasti tidak bisa,. Kita harus buat kebijakan yang memudahkan tapi taat administrasi. Oleh karena itu di ajang ISS ini saya mengajak semua pejabat di Kemenpora untuk merubah mindset untuk mendukung perkembangan industri olahraga," kata Menpora Erick

Menpora Erick juga menegaskan Indonesia Sport Summit ini adalah ajang untuk memulai langkah awal mendukung perkembangan industri olahraga di Indonesia. Dan menurutnya langkah ini juga menjadi implementasi mendukung langkah Presiden Prabowo untuk membuat ekonomi Indonesia tumbuh.