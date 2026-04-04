Menpora Erick Perkuat Profesionalisme Lewat Pemberdayaan Perempuan dan Pemimpin Muda

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Erick Thohir melakukan penyegaran budaya kerja baru atau rotasi pejabat di lingkungan Kemenpora RI.

Langkah itu sebagai wujud komitmen serius dalam mentransformasi serta meningkatkan profesionalisme kinerja lembaga yang dipimpinnya.

Dalam rotasi ini, Menpora Erick membuat komposisi pejabat struktural Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mencakup 34 persen pemberdayaan perempuan dan 13 persen pemimpin muda dibawah usia 40 tahun.

Saat ini, total pejabat struktural Kemenpora berjumlah 46 pejabat dengan total pejabat pria sebanyak 30 orang dan pejabat perempuan sejumlah 16 orang.

Kemudian, pejabat struktural dengan usia 40 tahunan sebanyak 40 orang dan pejabat usia dibawah 40 tahunan sebanyak 6 orang.

Transformasi ini juga menekankan pada adaptabilitas pejabat, orientasi pelayanan publik, dan penerapan agent of change untuk menciptakan birokrasi yang dinamis dan berdaya saing serta mempercepat akselerasi kinerja di tahun 2026.

"Kami mendorong profesionalisme, integritas dan kerja keras seluruh insan Kemenpora agar transformasi ini benar-benar terwujud dengan orientasi hasil yang jelas dan terukur," ujar Menpora Erick, Rabu (1/4).

"Selamat atas amanah baru yang diemban, kita akan bersama-sama berusaha keras agar Kemenpora bisa menciptakan pemuda-pemudi yang berkarakter, berdaya saing serta meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di masa depan," imbuhnya.