Menpora Erick Sinergikan Program Kemenpora dengan Kwarnas Pramuka, Lahirkan Saka Olahraga

jpnn.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir menyinergikan program Kemenpora dengan Kwarnas Gerakan Pramuka.

Hal itu dibahas saat Menpora Erick menerima audiensi Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso yang hadir bersama Sekjen Kwarnas Gerakan Pramuka Bachtiar, Waka Kwarnas Bidang Pembinaan Anggota Muda Rachman Syah di Lantai 10 Kantor Kemenpora Senayan, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

"Alhamdulillah saya menerima daripada kepemimpinan seluruh jajaran kepramukaan. Ada tiga kesepakatan yang telah disepakati," kata Menpora Erick seusai pertemuan, didampingi Sesmenpora Gunawan Suswantoro dan Deputi Pembudayaan Olahraga Sri Wahyuni, Staf Khusus Kebijakan Publik dan Komunikasi Tsamara Amany.

Tiga kesepakatan itu, yakni sehubungan dengan rencana besar Kemenpora untuk menderegulasi aturan-aturan yang ada, pihaknya bersepakat untuk mensinkronisasikan aturan dengan UU yang sedang direncanakan.

"Contohnya, di dalam UU itu kita fokus pembinaan pemuda di usia 16-30 tahun. Sedangkan pramuka itu, kan, mendidik, membina dari usia 7 tahun hingga tentu usia di atas," kata Erick.

"Artinya, program yang ada di Kemenpora tentu dengan program yang ada di kepramukaan, kami akan sinkronisasi di usia yang memang dipayungi oleh peraturan yang ada di kementerian kami," lanjutnya.

Kesepakatan kedua, mengenai sinkronisasi dengan Kwarnas adalah fokus pada sisi anggaran agar penggunaannya tepat sasaran, efektif, dan efisien.

"Lalu sinergi mengenai anggaran yang tepat sasaran sesuai arahan Bapak Presiden, bahwa semua kementerian harus efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran. Untuk ke depan misalnya, program Jambore atau yang lain kami akan koordinasi dengan banyak kementerian," tuturnya.