Menpora Erick Terima Ketua NPC & CdM Asean Para Games 2026 Thailand, Ini yang Dibahas

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir menerima Ketua Nasional Paralympic Commite (NPC) Indonesia, Senny Marbun dan Chef de Mission (CdM) Asean Para Games 2026 Thailand, Reda Manthovani di Senayan, Jakarta, Senin (10/11) pagi.

Pertemuan tersebut membahas terkait sinkronisasi program-program NPC dan target di ajang Asean Para Games 2026 Thailand mendatang.

Menpora Erick mengatakan pertemuan dengan NPC membahas dua hal, yakni terkait sinkronisasi program dan target di Asean Para Games 2026 Thailand.

Menurut dia, sinkronisasi program sangat penting untuk peningkatan prestasi olahraga di Indonesia.

"Tidak mungkin kami membangun olahraga tanpa ada keterbukaan dan juga sinkronisasi program.

Oleh karena itu, saya berharap mulai hari ini sampai tahun 2029, Kemenpora dan NPC bisa duduk bersama terkait apa dan programnya," ujar Menpora Erick.

Terkait Asean Para Games 2026 Thailand, Menpora Erick menyampaikan NPC menargetkan Indonesia memperoleh 120 emas dengan perkiraan bisa berada di peringkat dua.

Baca Juga: Menpora Erick Dorong Pencak Silat Kembali Dipertandingkan di Ajang Asian Games

Sementara tuan rumah Thailand menargetkan memperoleh 174 emas dengan mengincar target juara umum.

"Untuk Asean Para Games 2026 di Thailand nanti,

NPC menargetkan Indonesia bisa meraih 120 medali emas dengan posisi nomor dua, itupun dengan perhitungan Thailand sebagai tuan rumah sangat agresif menjadi juara umum dengan perolehan 174 medali emas,".