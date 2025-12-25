Menpora Erick Tetapkan 17 Cabor Unggulan dan Siap Wujudkan Program Strategis Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyambut baik dan siap mewujudkan program strategis Presiden Prabowo Subianto agar olahraga Indonesia bisa digdaya di pentas dunia.

Salah satu program strategis tersebut, yakni pentingnya pembangunan kompleks fasilitas latihan atlet yang modern, berbasis sport science, dan terintegrasi sebagai pusat pembinaan jangka panjang yang masuk dalam salah satu program strategis pemerintah dan akan segera diakselerasi dalam waktu dekat.

Kelengkapan sarana prasarana dan terbangunnya ekosistem pembentukan dan pembinaan atlet jangka panjang secara terintegrasi menjadi hal yang sangat penting.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo ingin Indonesia memiliki kawasan pusat pelatihan olahraga terbesar dan terbaik se-Asia Tenggara.

Kemenpora di bawah kepemimpinan Menpora Erick Thohir berupaya mewujudkan Asta Cita keempat Presiden Prabowo dengan melakukan pembinaan terhadap para atlet berbagai cabang olahraga serta memberikan dukungan agar para atlet menjadi juara dan mengibarkan bendera Merah Putih.

“Saya dan tentunya semua masyarakat Indonesia yang ingin melihat prestasi olahraga mendunia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan perhatian khusus kepada bidang olahraga dengan memasukkan rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan atlet ke dalam program strategis pemerintah yang segera diakselerasi dalam waktu dekat," kata Menpora Erick.

Menurut Erick, Presiden Prabowo tidak main-main dalam mengupayakan bangsanya digdaya di pentas olahraga internasional.

"Karena rencananya kita mendirikan pusat pelatihan ini akan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara," tambah Menpora Erick.