Menpora Erick Thohir Beri Kejutan Saat Sesi Foto Finalis DBL Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wakil Menpora Taufik Hidayat memberi kejutan saat sesi foto finalis DBL Jakarta 2025.

Menpora Erick dan Wamenpora Taufik hadir langsung ke acara sesi pemotretan finalis DBL Jakarta 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Senin (17/11).

Erick Thohir sangat menantikan pertandingan final DBL Jakarta 2025 yang rencananya digelar Jumat (21/11) mendatang.

Dari kategori putra, SMA Bukit Sion Jakarta akan melawan SMA Jubilee Jakarta. Kategori putri mempertandingkan SMAN 70 Jakarta vs SMA Jubilee Jakarta.

Partai final DBL Jakarta 2025 akan menghadirkan inovasi lewat konsep konser musik. Para penonton bisa merasakan pengalaman ganda menonton basket sambil menikmati konser tiga line up band: The Jansen, The Lantis, dan HiVi!.

Concert Zone nantinya berada di area yang berbeda dengan lapangan utama dan masih di dalam Indonesia Arena.

Tiket Concert Zone bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 200 ribu, sekaligus menyaksikan partai final.

Pada partai final DBL Jakarta 2024 juga ada penampilan lima tim dance dari SMAN 6 Jakarta, SMAN 3 Jakarta, SMAN 70 Jakarta, SMA Ipeka Puri Jakarta, dan SMA Santa Theresia Jakarta.