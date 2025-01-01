Menpora Erick Thohir Dapat 3 Arahan dari Presiden Prabowo, Ada Soal Beasiswa Atlet

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mendapat tiga arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait prioritas kesejahteraan para atlet.

Tiga arahan itu disampaikan Kepala Negara dalam rapat dengan Menpora Taufik di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/11) sore.

“Alhamdulillah baru saja rapat dengan Bapak Presiden. Bapak presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada tiga hal yang beliau minta saya tindak lanjuti,” ungkap Menpora Erick kepada awak media seusai rapat.

Menpora Erick menyebut arahan yang pertama mengenai beasiswa atlet dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Presiden meminta beasiswa ini benar-benar dialokasikan dengan tepat sasaran.

“Lalu juga atlet-atlet yang memang berprestasi, bisa juga diberi kesempatan. Apakah masuk menjadi ASN atau TNI-Polri,” sebut Menpora Erick.

Lebih lanjut Menpora menyampaikan Presiden Prabowo sedang melakukan tinjauan terkait bonus SEA Games, Asian Games dan Olimpiade.

Angkanya saat ini masih akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena berkaitan dengan anggaran negara.