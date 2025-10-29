Menpora Erick Thohir Gelar Sarasehan Terbuka dengan Pewarta di Kemenpora

jpnn.com, JAKARTA - Para wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengapresiasi langkah Menpora Erick Thohir yang menggelar sarasehan dan dialog terbuka bersama media di Eco Deck, Plataran Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (27/10).

Pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keterbukaan. Para wartawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai masukan, saran, serta kendala yang dihadapi selama melakukan peliputan di lingkungan Kemenpora.

“Pertemuan ini sangat positif. Kami bisa berbicara langsung kepada Pak Erick, merasa mendapat akses langsung dengan Menpora mengenai kendala dan harapan kami, dan beliau mendengarkan dengan sangat terbuka,” ujar Sofyan, salah satu jurnalis yang hadir dalam sarasehan tersebut.

Menpora Erick Thohir menegaskan, kegiatan ini akan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya transformasi di Kemenpora, terutama dalam hal peningkatan fasilitas dan layanan bagi wartawan yang menjadi mitra strategis kementerian dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Rekan-rekan wartawan adalah bagian penting dari ekosistem Kemenpora. Masukan dari teman-teman media akan kami tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan agar Kemenpora bisa bekerja lebih baik dan lebih transparan,” ujar Menpora Erick Thohir.

Untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan diskusi, para peserta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi ke dalam ruangan. Kebijakan ini disambut positif oleh wartawan karena membuat suasana dialog menjadi lebih fokus dan terbuka.

Langkah Menpora membuka ruang komunikasi langsung dengan media dinilai sejalan dengan gaya kepemimpinannya sejak awal menjabat, yang dikenal aktif mendengar aspirasi dari berbagai pihak — mulai dari pegawai internal Kemenpora hingga mitra eksternal.

“Pak Erick memberi contoh bahwa perubahan dimulai dari mendengar. Ini langkah nyata yang patut diapresiasi,” tambah Sofyan.