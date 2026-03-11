Menpora Erick Thohir Kecam Keras Pelaku Kekerasan Seksual pada Atlet Kickboxing di Jatim

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang mengecam keras terduga pelaku kekerasan seksual terhadap atlet kickboxing di Jawa Timur.

Dia menilai pelaku menyalahgunakan kewenangannya untuk menodai harkat dan martabat atlet.

“Cerita atlet kickboxing tentang kekerasan seksual yang dialaminya sungguh membuat kita semua terluka," kata Erick Thohir dalam keterangannya, Rabu (11/3).

Baca Juga: Polda Tetapkan Ketua KBI Jatim Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Atlet

Erick mengaku merasakan kepedihan ketika membaca proses dan perjuangan korban untuk mendapatkan keadilan dengan melaporkan tindakan pelecehan kepada berbagai pihak.

"Ironisnya terduga pelaku adalah pelatih dan ketua pengurus provinsi kickboxing Indonesia Jawa Timur, yang seharusnya amanah dalam mengayomi, menjaga, membantu dan membina atlet," ungkapnya.

Menpora menyampaikan dirinya menghargai keberanian korban untuk bercerita.

Menurut Erick, tentu bukan hal mudah bagi korban untuk mengatasi trauma pahit yang dialami tersebut.

Namun, korban berani bersuara agar tindakan serupa tidak terulang.