Menpora Erick Thohir Lirik Bandung Jadi Kota Wisata Olahraga

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem olahraga nasional agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Hal itu disampaikan Erick saat menghadiri peluncuran skuad Satria Muda Pertamina di Kota Bandung, Senin (5/1/2026).

Olahraga Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Baru

Erick mengatakan kehadirannya dalam acara tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kemenpora yang kini memiliki deputi baru, yakni Deputi Sport Tourism dan Hubungan Internasional.

"Saya sebagai Menpora memang baru membentuk deputi Sport Tourism dan Hubungan Intenasional."

"Usianya masih beberapa bulan, tetapi fokusnya jelas, yaitu menjadikan industri olahraga dan sport tourism sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Erick.

Pria yang akrab disapa ET itu menjelaskan gagasan tersebut telah disepakati bersama lintas kementerian dalam Indonesia Sport Summit yang digelar sebelumnya.

Sejumlah kementerian serta pemangku kepentingan industri hadir dan menyepakati bahwa olahraga tidak hanya berkaitan dengan prestasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar.

"Alhamdulillah kemarin dari Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri, dan para menteri lainnya hadir. Kami sepakat industri olahraga bisa menjadi bagian dari ekonomi baru, termasuk sport tourism," tuturnya.