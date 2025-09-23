menu
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Menpora Erick Thohir Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Mendanai PSSI untuk Kejuaraan Tunggal

Menpora Erick Thohir Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Mendanai PSSI untuk Kejuaraan Tunggal

Menpora Erick Thohir Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Mendanai PSSI untuk Kejuaraan Tunggal
Menpora Erick Thohir bersama Ketum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari saat gelar rapat koordinasi di Kantor NOC Indonesia, Jakarta, Senin (22/9). Foto: Dokumentasi NOC Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan PSSI tidak bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah untuk mengikuti kejuaraan tunggal (single event).

"Saya sudah konsultasi ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tadi, kami menyepakati bahwa tentu untuk PSSI tidak bisa mendapatkan pendanaan pemerintah khususnya yang single event," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Erick yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI saat ini menjelaskan bahwa dukungan pendanaan dari pemerintah hanya untuk ajang multi cabang seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade dan lainnya.

Meski demikian, dukungan pendanaan untuk ajang multi cabang juga akan diperkisa kembali oleh pihak BPK karena berlaku untuk semua cabang olahraga.

"Jadi saya tetap mengedepankan kehati-hatian," katanya.

Dia menjelaskan, tugas terpenting dalam posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga adalah memperhatikan semua cabang olahraga. PSSI, kata dia, hanyalah salah satu dari semua cabang yang diprioritaskan.

Lebih lanjut, Menpora menjelaskan ajang multicabang terdekat yang akan didiikuti yaitu SEA Games 2025 di Thailand pada Desember mendatang. Persediaan anggaran untuk ajang tersebut, kata dia, saat ini baru senilai Rp 10 miliar.

Dengan kondisi anggaran yang ada, maka jumlah atlet yang bisa dikirim ke ajang multi cabang terbesar se-Asia Tenggara itu sekitar 120 atlet.

