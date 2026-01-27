menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Menpora Ingin Fasilitas Olahraga Dilengkapi di Sekolah Rakyat & Garuda, Siapkan Koordinasi Lintas Kementerian

Menpora Ingin Fasilitas Olahraga Dilengkapi di Sekolah Rakyat & Garuda, Siapkan Koordinasi Lintas Kementerian

Menpora Ingin Fasilitas Olahraga Dilengkapi di Sekolah Rakyat & Garuda, Siapkan Koordinasi Lintas Kementerian
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir seusai mengikuti rapat bersama komisi X DPR RI di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (27/01/2026). (ANTARA/FAJAR SATRIYO)

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Erick Thohir berkomitmen mengintegrasikan fasilitas olahraga ke dalam program pendidikan unggulan pemerintah, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Langkah ini diambil guna mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun karakter bangsa melalui pembinaan atlet sejak dini.

Pernyataan tersebut disampaikan Erick seusai menghadiri rapat di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Baca Juga:

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane menyatakan akan membangun fasilitas olahraga di sekolah-sekolah.

Erick mengaku masih belum membicarakan langkah strategis dari rencana besar presiden tersebut. Namun Erick menyatakan akan melakukan koordinasi lintas kementerian agar bisa membangun sarana olahraga yang memadai di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

"Ya, jadi tentu saya akan berkoordinasi dan saya berharap nanti Sekolah Rakyat yang sedang digaungkan dan juga Sekolah Garuda yang sedang dibangun, juga dilengkapi fasilitas olahraga," kata Erick di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa.

Baca Juga:

Erick mengatakan bahwa pandangan tersebut juga sejalan dengan masukan dari pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI yang menilai pemuda dan olahraga merupakan dua sektor yang tidak terpisahkan dalam pembinaan generasi bangsa.

"Ini yang kami sinergikan bagaimana juga program pemuda ini menjadi program hal yang sangat penting dalam juga pembangunan karakter bangsa, termasuk juga karakter para atletnya sendiri," ujar Erick.

Menpora Erick Thohir berkomitmen mengintegrasikan fasilitas olahraga ke dalam program pendidikan unggulan pemerintah, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI