Menpora Kirim Bantuan ke Sekolah Rakyat di Tuban, PP IPA: Bentuk Kehadiran Negara

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA) menyambut positif langkah Menpora Dito Ariotedjo yang menyalurkan bantuan peralatan olahraga ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Tuban, Jawa Timur, Selasa (26/8).

Ketua Umum PP IPA Afri Yandi Putra menyebut bantuan dari Menpora sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam mendorong kemajuan pelajar Indonesia.

"Bentuk nyata kehadiran negara dalam mendorong kemajuan pelajar Indonesia, khususnya dalam bidang olahraga. Hal ini selaras dengan cita-cita kami di Ikatan Pelajar Al Washliyah untuk membentuk generasi muda yang sehat, berprestasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas," kata Afri kepada awak media, Selasa.

Dia berharap upaya strategis seperti dilakukan Menpora bisa diperluas ke berbagai daerah lain di Indonesia, agar makin banyak pelajar yang memiliki akses terhadap sarana olahraga.

"PP IPA siap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan pelajar dan generasi muda, serta membuka ruang kolaborasi untuk menciptakan ekosistem pendidikan dan pembinaan karakter yang berkelanjutan," kata Afri.

Diketahui, Sekolah Rakyat menjadi pendidikan alternatif yang diperuntukkan bagi pelajar dari kalangan prasejahtera, marjinal, dan mereka yang kesulitan memperoleh akses pengajaran formal.

Afri mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata dari kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan setiap anak bangsa.

Dia menyebutkan program Sekolah Rakyat di Tuban sekaligus mencerminkan komitmen dan kepedulian Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan.