Mensesneg Kasih Angin Segar, Aliansi PPPK Paruh Waktu Kawal Terbitnya Perpres Alih Status PPPK
jpnn.com - JAKARTA - Angin segar datang berupa pengumuman dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi soal pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 1 Januari.
Respons positif pun terlontar dari berbagai pihak.
Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah atas keseriusan serta komitmen dalam mengupayakan penyelesaian persoalan kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait kepastian status dan masa depan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Rini Antika menyikapi sejumlah poin penting yang diumumkan Mensesneg di Gedung DPR RI pada Jumat, 8 November 2026.
"Pernyataan Mensesneg memberikan sinyal positif terhadap keberlanjutan perjuangan dan aspirasi PPPK Paruh Waktu semua jabatan di seluruh Indonesia," kata Rini kepada JPNN, Jumat (8/11/2026).
Mensesneg menyampaikan bahwa pembahasan berbagai persoalan kepegawaian telah memasuki tahap finalisasi bersama kementerian terkait dan pimpinan DPR RI. Salah satu substansi penting yang menjadi perhatian adalah kebijakan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Bagi Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, pernyataan tersebut merupakan perkembangan penting dalam perjalanan panjang perjuangan ribuan bahkan jutaan pegawai yang selama ini mengharapkan kepastian status, peningkatan kesejahteraan, serta jaminan masa depan pekerjaan.
Selain itu, pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang mencakup lintas profesi dan sektor merupakan hal yang patut menjadi perhatian bersama. Aliansi berharap kebijakan tersebut nantinya benar-benar mengakomodasi seluruh kelompok profesi dan instansi tanpa ada yang tertinggal.
Seusai pengumuman Mensesneg Prasetyo Hadi, Aliansi PPPK Paruh Waktu kawal terbitnya Perpres Alih Status PPPK
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemerintah dan DPR Sepakat PPPK Paruh Waktu Teknis Diangkat jadi PPPK Penuh
- 5 Berita Terpopuler: Kesejahteraan PPPK Terus Dipikirkan, tetapi Tidak Semua lewat Demo 10 November, Ada Kata Melumpuhkan
- Ratu Bicara Sanksi Pemecatan, PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu Jangan Menyepelekan
- Terbit SE untuk PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu, Isinya soal Larangan
- Tak Semua PPPK Dukung Demo 10 November, 2 Organisasi Ini Pilih Berjuang Secara Damai
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu dan P3K Diminta Bersiap, IGI Akan Mengawal, tetapi Kalau Kinerja Buruk, Selesai