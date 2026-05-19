Mensesneg Pastikan Prabowo Hadiri Rapat Paripurna DPR RI Besok
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menghadiri Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.
Rapat tersebut dijadwalkan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, pada Rabu (20/5) besok.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kehadiran Prabowo itu karena 20 Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).
“Kebetulan tanggal 20 hari kebangkitan nasional,” ucap Pras dalam pesannya kepada wartawan, pada Selasa (19/5).
Dia menyebutkan, Prabowo ingin memanfaatkan momentum itu untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa.
“Terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” kata dia.
Dalam rangkaian acaranya, Prabowo bakal menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Lalu, ada Laporan Badan Legislasi DPR Ri atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. (mcr4/jpnn)
Prasetyo Hadi mengatakan kehadiran Prabowo itu karena 20 Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ketum Logis 08: Di Balik Kalimat Soal Dolar, Prabowo Tunjukkan Keberpihakan pada Ekonomi Rakyat
- Pertama dalam Sejarah, Prabowo Pimpin KEM-PPKF di DPR, Alasannya?
- Prabowo Berencana Hadir di Rapat Paripurna DPR Besok
- Go Prabu: Prabowo Tidak Punya Strategi soal Ekonomi Indonesia
- Purbaya Beberkan Maksud Ucapan Prabowo soal Dolar, Oalah
- Logis 08: Koperasi Merah Putih Resmi Beroperasi, Mahakarya Presiden Prabowo untuk Kemakmuran Rakyat