Mensesneg Pastikan Prabowo Hadiri Rapat Paripurna DPR RI Besok

Presiden Prabowo. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menghadiri Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Rapat tersebut dijadwalkan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, pada Rabu (20/5) besok.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kehadiran Prabowo itu karena 20 Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).

“Kebetulan tanggal 20 hari kebangkitan nasional,” ucap Pras dalam pesannya kepada wartawan, pada Selasa (19/5).

Dia menyebutkan, Prabowo ingin memanfaatkan momentum itu untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa.

“Terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” kata dia.

Dalam rangkaian acaranya, Prabowo bakal menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Lalu, ada Laporan Badan Legislasi DPR Ri atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. (mcr4/jpnn)


Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

