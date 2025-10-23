Mensesneg: Santri Bakal Dibekali Ilmu di Bidang Bangunan & Konstruksi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah bakal membuat program pembekalan di bidang konstruksi untuk para santri.

Menurut Pras, program tersebut adalah perintah dari Presiden Prabowo Subianto setelah adanya isu santri yang turut dalam proses pembangunan pesantren.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum bakal melatih para santri terkait konstruksi di ponpes masing-masing.

“Mereka akan diberikan pembekalan keilmuan minimal di bidang bangunan, konstruksi, maupun sipil,” ucap Pras di Istana Negara, pada Rabu (22/10).

Pemerintah berharap, bila nanti ada pembangunan atau renovasi pesantren, santri yang memiliki keahlian bisa dilibatkan.

“Harapannya, ketika ada pembangunan di pondok pesantren, ada santri yang memiliki pengetahuan dalam hal pendirian bangunan,” kata dia.

Adapun, pemerintah menghitung kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan dan renovasi pesantren.

“Dan tentu melihat kemampuan keuangan negara dalam hal ini APBN, apabila proses pembangunan akan dibebankan ke APBN,” tambahnya. (mcr4/jpnn)