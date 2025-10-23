menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Mensesneg: Santri Bakal Dibekali Ilmu di Bidang Bangunan & Konstruksi

Mensesneg: Santri Bakal Dibekali Ilmu di Bidang Bangunan & Konstruksi

Mensesneg: Santri Bakal Dibekali Ilmu di Bidang Bangunan & Konstruksi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. ANTARA/Livia Kristianti/am.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah bakal membuat program pembekalan di bidang konstruksi untuk para santri.

Menurut Pras, program tersebut adalah perintah dari Presiden Prabowo Subianto setelah adanya isu santri yang turut dalam proses pembangunan pesantren.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum bakal melatih para santri terkait konstruksi di ponpes masing-masing.

Baca Juga:

“Mereka akan diberikan pembekalan keilmuan minimal di bidang bangunan, konstruksi, maupun sipil,” ucap Pras di Istana Negara, pada Rabu (22/10).

Pemerintah berharap, bila nanti ada pembangunan atau renovasi pesantren, santri yang memiliki keahlian bisa dilibatkan.

“Harapannya, ketika ada pembangunan di pondok pesantren, ada santri yang memiliki pengetahuan dalam hal pendirian bangunan,” kata dia.

Baca Juga:

Adapun, pemerintah menghitung kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan dan renovasi pesantren.

“Dan tentu melihat kemampuan keuangan negara dalam hal ini APBN, apabila proses pembangunan akan dibebankan ke APBN,” tambahnya. (mcr4/jpnn)

Menurut Pras, program tersebut adalah perintah dari Presiden Prabowo Subianto setelah adanya isu santri yang turut dalam proses pembangunan pesantren.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI