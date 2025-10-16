menu
Mensesneg Sebut Pemerintah Menyambut Baik Pemecatan Patrick Kluivert

Mensesneg Sebut Pemerintah Menyambut Baik Pemecatan Patrick Kluivert
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. ANTARA/dokumentasi pribadi.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan pemerintah mendukung PSSI untuk segera mencari pengganti Patrick Kluivert.

Pernyataan itu dia ungkapkan untuk merespons pemecatan Patrick, pada Kamis (16/10).

"Kami, pemerintah, menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya," ucap Prasetyo dalam keterangan videonya, pada Kamis sore.

Menurut dia, Patrick dipecat karena tidak berhasil membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Walau begitu, Pras meminta masyarakat Indonesia agar tidak patah semangat meski Timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026.

"Bagaimanapun kita tidak boleh patah arang, kita harus terus yakin, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas tim nasional kita,” kata dia.

“Sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk Timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert setelah kegagalan timnas Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026.

