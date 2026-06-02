Mensesneg Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Garapan Brantas Abipraya

jpnn.com, SULAWESI UTARA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, yang saat ini tengah dibangun oleh PT Brantas Abipraya.

Kunjungan tersebut untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai target, serta memberikan dukungan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Prasetyo mengapresiasi seluruh insan konstruksi yang bekerja di lapangan untuk mewujudkan sarana pendidikan bagi generasi penerus bangsa.

"Terima kasih atas kerja kerasnya dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Remboken Minahasa. Tetap semangat, jaga keselamatan, maju pendidikan kita," ujarnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat.

Sekolah Rakyat Minahasa dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu dengan konsep asrama yang lengkap untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Selain ruang belajar dan asrama siswa, kawasan ini juga dilengkapi dengan rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, serta berbagai sarana olahraga yang mendukung kegiatan belajar dan pengembangan karakter peserta didik.

Sebagai pelaksana pembangunan, Brantas Abipraya memastikan seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas, ketepatan waktu, serta keselamatan kerja.