Mensesneg Umumkan Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat ASN Penuh, AP3KI: Takbir!

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi resmi mengumumkan seluruh PPPK paruh waktu tanpa terkecuali diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) penuh terhitung 1 Januari 2027.

Itu artinya yang akan berubah status menjadi PPPK penuh waktu bukan hanya guru.

Jabatan fungsional lain seperti dosen, penyuluh, Satpol PP, tenaga damkar, tenaga administrasi, tenaga kependidikan (tendik), tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga teknis lainnya juga akan menyandang status PPPK penuh waktu.

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"Awalnya yang akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu hanya guru PPPK paruh waktu, tetapi setelah kami berhitung, maka diputuskan untuk mengangkat seluruh jabatan fungsional menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027," kata Mensesneg Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Gedung DPR RI, Jumat (8/11/2026).

Pengumuman resmi pemerintah dan pimpinan DPR RI ini langsung menghebohkan seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu.

Semuanya sontak bergembira sambil mengumandangkan takbir dan puji-pujian.

"Allahu Akbar, luar biasa, ini Jumat berkah sekali," kata Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih kepada JPNN.

Dia melanjutkan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Apa pun yang diikhtiarkan semua Allah jawab satu persatu.